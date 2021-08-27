Akçakale Belediyesi'nden işçilere Barış Pınarı ve Pandemi ikramiyesi - Son Dakika

Akçakale Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile Barış Pınarı Harekatı ve pandemi döneminde yoğun mesai ve çaba sarf eden temizlik personellerine ikramiye verilmesine karar verildi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bir vefa örneği gösterdi ve özverili personellerini ödüllendirdi. Barış Pınarı Harekatı dönemi ve pandemide özellikle temizlik personeli sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Başkan Yalçınkaya da işçileri ödüllendirmek için Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak ile belediye sosyal tesislerinde bir araya geldi. İki isim arasında işçilere ikramiye verilmesine dair bir protokol imzalandı. Düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcıları Halef Karataş, Mehmet Yaşerer ve belediye iş sendikası temsilcileri katıldı.

Konuya dair bir açıklama yapan Başkan Şıltak, "2020-2021 yıllarında ülkemizi saran pandemi sürecinde özellikle çalışan tüm arkadaşlarımıza Sayın Belediye Başkanımızın tasvipleri ile ikramiye şeklinde ödüllendirme yapıldı. Türkiye'de bu bir ilk olabilir. Belediye Başkanımız bu ödemeleri yapacak. Bununla ilgili protokolü imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Yalçınkaya da ikramiyelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Sendika başkanımız, değerli işçi kardeşlerim bu pandemi sürecinde yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı ortaya işçimizin alacakları ile ilgili bir durum ortaya çıktı. Başkanımız ile beraber bunu değerlendirdik. Değerlendirme sonucunda ikramiye şeklinde ödenmesiyle ilgili bir mutabakata vardık. Bu mutabakat neticesinde inşallah tüm gücümüz nispetinde bu ödemeleri yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA