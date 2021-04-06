Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım - Son Dakika

Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım

06.04.2021 15:28
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım, System.String[]

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın destekleriyle Harran Üniversitesi Hastanesi yetkilileri Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yaptı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın destekleriyle Harran Üniversitesi Hastanesi yetkilileri Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yaptı. Yalçınkaya da çocuklara ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri sınırları aşan Akçakale Belediyesi yine gönüllere dokundu. Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, Diş Hekimi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Emrah Polat ve Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya Yüncü Akçakale Belediyesi'nin de desteği ile sınır ötesine giderek Suriyeli öğrencilere sağlık taraması yaptı.

Telabyad'da güvenli bölgedeki bir okulda gerçekleşen sağlık taramasında 240 öğrencinin ağız ve diş sağlığı kontrol edildi ve çocuklara diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ayrıca sağlık malzemelerinin yer aldığı paketler verildi. Yalçınkaya tarafından gönderilen okul çantası, kırtasiye, oyuncak ve çeşitli hediyeler de yetkililerce öğrencilere dağıtıldı.

Başhekim Güzelçiçek belediyeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin koruduğu alanda bir okulumuza gelerek sağlık taraması yaptık. Çocukların ağız, diş sağlığı muayenelerini yaptık. Bize verdiği katkılardan dolayı Akçakale Belediye Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz buradaki insanların gönüllerine dokunuyor. Çok mutlu olduk. Türkiye burada güzel işler yapıyor, güzel işler yapmaya devam edecek. Biz de sağlık taraması yapmak için her zaman gönüllü olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Daha sonra heyet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, "Harran Üniversitesi Başhekimi, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi olarak Akçakale Belediyesi ile yüzyılın felaketinin yaralarını sarması noktasında gelip Suriye'de kardeşlerimize destek, oradaki hastalarımıza şifa dağıtmak üzere geldiler. Kendilerine yaptıkları bu hizmetlerden ve sağlık malzemesi dağıttıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra her zaman Harran Üniversitesi bizim, Suriyelilerin yanındadır. Onların yanımızda oluşu bizlere güç verir. Özellikle silahlı kuvvetlerin mensuplarına, yetkililerine orada bize gösterdikleri kolaylıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını Harran Üniversitesi'nden bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım

Harran Üniversitesi, Suriyeli, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrencilere yardım - Son Dakika


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