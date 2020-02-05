Akçakale Belediyesinden 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale Belediyesinden 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont - Son Dakika

Akçakale Belediyesinden 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

Akçakale Belediyesinden 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont, System.String[]

Akçakale Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye teslim edildi.

Akçakale Belediye başkan yardımcısı Ahmet Toprak, programda yaptığı konuşmada, yardımda bulunan bütün yardımsever kurumlara teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Toprak,"Siz gençlere Arkadaşlar diye hitap edeceğiz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Arkadaşlar hâlihazırda bu durumumuzu saklayan bütün yardımsever kurumlara,Belediye başkanımıza Sizin buraya gelişinizde sebep ve alt yapıyı oluşturan ilçe kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Size bir büyüğünüz olarak tavsiyem, görüyorsunuz ihtiyaç sahibi olanlara yardım edebilmek için güçlü olmanız lazım. Zamanın en büyük gücü bilgidir. Siz çocuk olabilirsiniz ama Gününüzün Bir miktarını hocalarımızın talimatları doğrultusunda derslerinize verin. Öğrenin Bilgi sahibi olun." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmet Toprak, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:32 Kaynak: Bültenler
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