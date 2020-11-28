Akçakale Belediyesinden palmiye dikimi - Son Dakika

Akçakale Belediyesinden palmiye dikimi

28.11.2020 15:09
Akçakale Belediyesinden palmiye dikimi, System.String[]

Akçakale Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında 200 palmiyenin dikimini gerçekleştirdi.

Akçakale Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında 200 palmiyenin dikimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile beraberindekiler, Necmettin Erbakan Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Modern bir ilçe için büyük çaba harcadıklarını belirten Yalçınkaya, "Akçakale sınır kapısındayız. Halep Kapısı'na açılan yolda 2 kilometrelik mesafede 200 tane palmiye ağacı diktik. İnşallah çeşitli ağaçlar dikerek burayı çok mükemmel hale getireceğiz. Şehirler, yolları, caddeleri, sokakları, ağaçları ve çiçekleri ile modern şehirlerdir. Modern ve yıldız Akçakale yaratma hedefimizden şaşmayarak her gün adım adım bu icraatları yerine getirerek inşallah yakın bir zamanda ilçeyi bambaşka bir hale sokacağız ve bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçakale Belediyesinden palmiye dikimi - Son Dakika


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