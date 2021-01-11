Akçakale'de 150 öğrenciye giyim yardımı yapıldı - Son Dakika

Akçakale Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine her fırsatta yardım eli uzatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bu kez Güneren Kırsal Mahallesi'ndeki 150 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Güneren İlk ve Ortaokulu bahçesindeki yardım dağıtımına Başkan Yalçınkaya'nın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet eden ve yardımları kendi elleriyle dağıtan Başkan Yalçınkaya, öğrencilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Önceliklerinin eğitim olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın buradaki sevincini, gözlerindeki ışığı gördüğümüz zaman bize de bir heyecan geldi. Yaptıklarımız bir şey değil. Bu çocukların eğitimleri ilgili çok büyük düşüncelerimiz vardı. Bunları gerçekleştirmek için dershane kurduk. Hocalarımız da destek verecek. Öğrencilerimizi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Türkiye'nin büyük insanlarını burada yetiştireceğiz. Bu gayret içerisindeyiz. Yaptığımız yardımlar çocuklara bir gülümseme olarak kabul ediyoruz. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah devamını da sağlamaya çalışacağız. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitimlerinde ve hayatlarında başarılar diliyoruz. Hocalarımızın da gayretlerine teşekkür ediyoruz. Akçakale Belediyesi olarak birinci önceliğimiz eğitim."

Öğrenci ve velilerde desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.