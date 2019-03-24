Akçakale'de, 3 PKK'lı Terörist Yakalandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinin Suriye
sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye
'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirilen PKK/PYD'li teröristler sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:15 Kaynak: DHA
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