Son Dakika Haberleri: Akçakale'de, 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

Akçakale'de, 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.

Akçakale'de, 3 PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirilen PKK/PYD'li teröristler sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:15 Kaynak: DHA

Suriye, Akçakale, PKK, Güncel
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