Akçakale'de 30 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Akçakale'de 30 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Akçakale ilçe merkezinde polis ekiplerinin yaptıkları denetimde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal eden aralarında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların da bulunduğu 30 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. İlçe genelinde polis ekiplerinin kontrolleri sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:48 Kaynak: DHA
Son Dakika ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı