Akçakale'de 4 Ton Çürümüş Soğan İmha Edildi - Son Dakika
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Akçakale'de 4 Ton Çürümüş Soğan İmha Edildi

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:31

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, boş bir arsada serilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi. Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem başlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi.

YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ, EL KOYULDU

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti. Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.

4 TON SOĞAN İMHA EDİLDİ

Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı. 4 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.

Kaynak: AA
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Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale'de 4 Ton Çürümüş Soğan İmha Edildi - Son Dakika


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