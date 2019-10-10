Son Dakika Haberleri: Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü
Son Dakika 3. Sayfa Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

22 dakika önce

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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