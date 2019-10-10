Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü
41 dakika önce
Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.
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