Son Dakika Haberleri: Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü
Son Dakika 3. Sayfa Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

41 dakika önce

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 ayrı noktaya roket düştü.

Akçakale'de 6 ayrı noktaya roket düştü

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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