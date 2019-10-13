Son Dakika Haberleri: Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)
Son Dakika Güncel Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)

Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)

1 saat önce

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.

İlçesinin Suriye sınırında görev yapan basın mensuplarının bulunduğu alana gelen grup tekbir getirerek, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yola çıktıklarını belirten vatandaşlar, ilçede sevinç gösterisinde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'a geri döndü.

Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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