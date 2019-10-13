Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)
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Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:12 Kaynak: AA
Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.
İlçesinin Suriye sınırında görev yapan basın mensuplarının bulunduğu alana gelen grup tekbir getirerek, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yola çıktıklarını belirten vatandaşlar, ilçede sevinç gösterisinde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'a geri döndü.
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