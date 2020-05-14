Akçakale'de bin aileye sıcak iftar yemeği - Son Dakika

Akçakale'de ihtiyaç sahibi bin aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.



Akçakale halkına ve ilçede ikamet eden Suriyeli ailelere yönelik çeşitli alanlarda yardım ve desteklerde bulunan Akçakale Belediyesi Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Ramazan ayı içerisinde de çalışmalarını devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen bin aileye, Suudi Arabistan merkezli bir dernek ile yapılan görüşmeler sonucunda iftar vakti sıcak yemek dağıtımı yapılmaya devam ediyor.



"Günlük bin kişiye sıcak iftar yemeği"



Ramazan ayında günlük bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Yalçınkaya, "Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize, Allah razı olsun Suudi Arabistan'ın bir derneğin gayretiyle günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız oluyor. İnşallah devamı da gelecek ve akabinde daha fazla yardımlarımız da olacak. Bütün gayretimiz, bu Ramazan Ayı boyunca burada çoluk çocuk, vatanlarından edinmiş kardeşlerimizin sofralarına bir ekmek, bir çorba koyabilmek. Bu sıkıntıyı hep birlikte bütün Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA