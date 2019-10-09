Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
1 saat önce
Akçakale'de bir eve havan topu isabet ettiŞANLIURFA - Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
ŞANLIURFA - Terör örgütü PYD/ PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı.
Terör örgütünün attığı havan topu bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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