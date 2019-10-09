Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

ŞANLIURFA - Terör örgütü PYD/ PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı.

Terör örgütünün attığı havan topu bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.