Son Dakika Haberleri: Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
Son Dakika Genel Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

1 saat önce

Akçakale'de bir eve havan topu isabet ettiŞANLIURFA - Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı.

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

ŞANLIURFA - Terör örgütü PYD/ PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı.

Terör örgütünün attığı havan topu bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale, Telabyad, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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