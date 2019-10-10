Son Dakika Haberleri: Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
Son Dakika Genel Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

37 dakika önce

Akçakale'de bir eve havan topu isabet ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/ PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.

Telabyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Şanlıurfa, Telabyad, Akçakale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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