Akçakale'de bir ilk: Toki projesi hayata geçirildi - Son Dakika

BAŞKAN YALÇINKAYA SÖZÜNÜ TUTTU, AKÇAKALE'YE TOKİ YAPILIYOR

Sahada incelemelerde bulunan Başkan Yalçınkaya "400 günün sonunda 316 daire, 4 dükkan, 1 cami olmak üzere mahalle oluşturuyoruz ve Akçakale'nin çehresini değiştiriyoruz" dedi.

Akçakale, Mehmet Yalçınkaya ile yeni çehresine kavuşuyor.

İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan TOKİ Konutları Projesi için çalışmalar başladı. Projenin öncülüğüne yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da sahaya inerek inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"BU, İLÇENİN 100 YILINI ŞEKİLLENDİRMEDE İLK ADIM"

Hayal olarak görülen bir projeyi hayat geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yalçınkaya, "Allah'a şükür bugünleri gördük. Anlattığımızda herkes hayal gibi bakıyordu.15 ayın sonunda TOKİ bugün sahada, arkadaşlarımız işbaşında. 400 gün süre var. 400 günün sonunda 316 daire, 4 dükkan, 1 cami olmak üzere mahalle oluşturuyoruz ve Akçakale'nin çehresini değiştiriyoruz. Akçakale'nin 100 yılını şekillendirme noktasında ilk adım ve ilk olarak Akçakale TOKİ ile yüz yüze geldi. 50 yıldır Türkiye'de başladı. Allah'a şükür inşaat başladı. Bundan sonrası artık 400 günü tamamlayıp Akçakale'ye bu güzel hizmeti, bu insanların ayağına götürmek. Bu insanlarımızın güzel şehirde yaşamalarını temin etmek…" dedi.

"İLK ÇEVRE YOLU, İLK TOKİ… HAYIRLI OLSUN"

İlçe için bir ilk olan çevre yolu için de çalışmaların başladığını açıklayan Başkan Yalçınkaya hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ederek şöyle konuştu:

" TOKİ'nin yanında bir ilk daha var. Çevre yolu da bugün itibari ile başladı, asfaltlama çalışmaları devam ediyor. İkisi bir arada, ikisi ilk olarak yapılıyor. Akçakale'de ilk çevre yolu, Akçakale'de ilk TOKİ. Bütün bunlar Akçakale'ye hayırlı olsun. Çok güzel hizmetler.Akçakale'nin çehresi tamamen değişecek. Batıdaki ilçeler gibi olacak. Yollarıyla, çevre yollarıyla, TOKİ'si, binalarıyla, camileriyle, okullarıyla mükemmel bir yer olacak ve yer de alan da muhteşem. Akçakale'ye hayırlı olsun.