Akçakale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akçakale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

18.07.2023 22:41

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren şahsın ailesi ise karşı ailenin ev ve arabalarını ateşe verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇLARI YAKTILAR

Öte yandan ölüm haberine alan Önal ailesi üyeleri kavgaya karışan tarafların ev ve arabalarını ateşe verdi. Kavga nedeniyle jandarma ve polis mahallede yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Jandarma kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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