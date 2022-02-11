Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor

11.02.2022 17:09
Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor

Akçakale Belediye Zabıtası ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinde ortaklaşa yürüttüğü uygulama kapsamında internet kafe ve oyun salonları denetlendi. Kurallara uyulması için işyeri sahiplerine uyarılar yapıldı.

Okulların açılmasının ardından Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki okul çevrelerinde denetim yapıldı. Bu kapsamda okulların çevresindeki internet kafe ve oyun salonları denetledi. Ruhsatları da denetleyen ekipler; işyeri sahiplerine 12 yaşından küçük çocukların internet kafelere alınmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Konuya dair yazılı açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, çocukların güvenliği konusunda hassasiyet gösterdiklerine dikkat çekerek "Zabıta ekiplerimiz halkın huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçleri ile dirsek temasında bulunmaya devam edecek. Okulların açılması ise rutin denetimlerimiz sürüyor ve sürecek. Bizim için öncelikli olan halkımızın sağlığı, huzur ve güvenliği. Bu noktada çocuklarımız da ilk sırada geliyor. Yasaların belirlediği ölçüde hareket edilmesi ve çocuklarımızın korunması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Emniyet Müdürlüğü, Akçakale, oyunlar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika


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