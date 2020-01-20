Akçakale'de doğum rekoru - Son Dakika
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Akçakale'de doğum rekoru

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de 2019 yılında doğum rekoru kırılarak 2 bin 776 bebek dünyaya geldi.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de 2019 yılında doğum rekoru kırılarak 2 bin 776 bebek dünyaya geldi.


Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Dr. Emre Altıntaş, düzenlediği değerlendirme toplantısında hastanede 2019 yılında rekor sayıda doğum gerçekleştirildiğini kaydetti. Barış Pınarı Harekatı bölgesine de hizmet verdiklerini belirten Uzm. Dr. Emre Altıntaş, "Hastanemiz bölgedeki hızlı nüfus artışı ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Telabyad bölgesinde hizmet vermeye başladı. Şu anda yaklaşık olarak 250 bin nüfusa hizmet vermektedir. Hastanemiz 100 yataklı olup ameliyathanede 3 oda ile hizmete devam etmektedir. 6 diyaliz makinesiyle haftanın 6 günü diyaliz hizmeti verilmektedir. 10 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi 2019 yılında yeniden dizayn edildi. 5 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi hizmet vermektedir. Şu anda 32 uzman hekim, 28 pratisyen hekim ve 8 diş hekimi ile aktif olarak hizmet verilmektedir. Ayrıca 2019 yılında hastanemize toplam 693 bin 085 hasta muayenesi yapılmış olup, acile başvuran hasta sayısı 287 bin 662 dır. Günlük ortalama binin üzerinde acil başvuru ve bin 500 ile 2 bin arası poliklinik başvurusu ile toplam 3 bin-3 bin 500 hasta muayenesi yapıldı. 2019 yılında hastanemizde toplamda 2 bin 776 bebek dünyaya gelmiş olup 200 e yakın sezaryen ameliyatı yapılmıştır. Toplamda 16 bin 400 operasyon yapılmıştır. Toplam yatış yapılan hasta sayısı 3 bin 291 olup yatak doluluk oranları yüzde 70 üzerindedir. Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 50 üzerinde olup 2.basamak yoğun bakım olarak da hizmet verilmektedir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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