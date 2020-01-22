Akçakale'de el sanatları kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Akçakale'de düzenlenen el sanatları, dikiş nakış, kuaförlük, üç boyutlu rölyef, tel kırma kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Akçakale Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezince imzalanan ortak bir protokolle kadınlara yönelik mesleki ve el sanatları kursları devam ediyor.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, düzenlenen kurslarda eğitim alan kadınların ileri ki dönemlerde kendi iş yerlerini açma imkanına kavuşacağını söyledi.

Sosyal belediyecilikle anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yalçınkaya, "Hanım kardeşlerimizle ilgili ilçemiz ŞUSKİ'nin bulunduğu bölgede 33 dükkanımızı boşalttık hanım kardeşlerimize tahsis edeceğiz. Dışarıdan yatırımcı getirip buradaki hanım kardeşlerimize yardımcı olacağız. Burada bizden iş AŞ bekleyen hanım kardeşlerimiz var, bu işin önünü açacağız, inşallah önümüzdeki bahar mevsimi ile hızlanacağız." dedi.