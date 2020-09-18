Akçakale'de faaliyet gösterecek çağrı merkezi çalışma başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri sonucu bir firma tarafından yaptırılacak olan çağrı merkezinin temel atma çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçınkaya, Yeşerti Mahallesinde temel atma çalışmaları başlatılan ve bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi alanında yatırımcılarla birlikte incelemelerde bulundu.

Yalçınkaya, tek hedeflerinin özellikle genç işsizlerin istihdam edilmesi için yatırımcıları ilçeye çekmek olduğunu belirtti.

Çağrı merkezinin tamamlanmasıyla yaklaşık bin kişiye iş imkanı doğacağını ifade eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle burada genç kız ve erkeklere inşallah büyük bir iş imkanı, ekmek kapısı, büyük bir fırsat yaratacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün ilk adımını atıyoruz. Önümüzdeki aylarda da inşallah Arap yatırımcıları buraya davet edeceğiz. Burada yatırımcılara imkan yaratıp Akçakaleli işsizlerin sıkıntılarına derman olmaya çalışacağız."