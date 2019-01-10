Son Dakika Haberleri: Akçakale'de "Gazeteciliğin Toplumdaki Yeri" Konulu Panel

Akçakale'de "Gazeteciliğin Toplumdaki Yeri" Konulu Panel

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Eğitim Bir-Sen ilçe temsilciliği ve www.bizhaberciyiz.com ailesi olarak,birlikte organize ettiği" Gazetecilik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri" konulu panel gerçekleştirildi.

Akçakale'de
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Eğitim Bir-Sen ilçe temsilciliği ve www.bizhaberciyiz.com ailesi olarak,birlikte organize ettiği" Gazetecilik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Tek Yıldız, Akçakale Eğitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet Yılmaz, Umuda Engel Yok Dernek Başkanı Ahmet Efeakdoğan, öğretmen ve öğrenciler katılım gösterdi.

Panelde gazeteciler, Anadolu lisesi öğrencilerine, gazetecilik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri konusunu öğrencilere anlayabilecekleri bir dille sunum gerçekleştirildi.Gazeteciler, Eğitimin ve bilginin ne kadar değerli olduğu, bu vesileyle eğitimlerine önem vererek geleceklerine dair iyi şeyler yapmaları gerektiği üzerinde durarak, bilgi ve donanım sahibi olmadan hiç bir şeyin gerçekleştirilemeyeceği üzerinde durdular.

Panel bitiminde konuşmacı olarak katılan panelistlere plaket verildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Akçakale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor

Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:36:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakale'de "Gazeteciliğin Toplumdaki Yeri" Konulu Panel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]