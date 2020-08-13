Akçakale'de gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı bin 810 paket sigara ile 21 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Gümrük Kapısı'ndan geçen hububat yüklü bir kamyonda yaptıkları aramada, hububat ve lastik aralarına gizlenmiş vaziyette bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Öte yandan, başka bir araçta yapılan aramada ise 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.