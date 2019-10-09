Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.
(İHA)
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