Son Dakika Haberleri: Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi
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Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi

24 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.

Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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