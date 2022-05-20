Akçakale'de haşerelerin artmasına karşı her gün ilçeyi baştan sona ilaçlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Akçakale'de haşerelerin artmasına karşı her gün ilçeyi baştan sona ilaçlamaya devam ediyor

20.05.2022 14:57
Akçakale'de haşerelerin artmasına karşı her gün ilçeyi baştan sona ilaçlamaya devam ediyor

.Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aylar önce larva oluşumuna karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor.

Sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürütülen larva çalışmaları kapsamında ekipler periyodik olarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerleri, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Çalışmalar havaların ısınmasıyla daha da arttı. Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla ilaçlama yapan ekipler her gün saat 18.00 ile gece 24.00 saatleri arasında ilçeyi baştan sona ilaçlıyor.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarım ve hayvancılığın yapıldığı ilçede sinek ve haşere ile larva döneminden itibaren ciddi mücadele verdiklerini belirtti.

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Kaynak: Bültenler

Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale'de haşerelerin artmasına karşı her gün ilçeyi baştan sona ilaçlamaya devam ediyor - Son Dakika


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