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Akçakale'de hayat normale döndü

32 dakika önce

Akçakale'de hayat normale döndüŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.

Akçakale'de hayat normale döndü

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.

Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin hakimiyetinin ardından Akçakale ilçesi de rahat bir nefes aldı. Harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'de hayat normale dönerken, bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterini açarak sevgi gösterisinde bulundu.

Akçakale'de hayat normale döndü

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Suriye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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