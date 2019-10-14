Akçakale'de hayat normale döndü
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Akçakale'de hayat normale döndüŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
Akçakale'de hayat normale döndü
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.
Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin hakimiyetinin ardından Akçakale ilçesi de rahat bir nefes aldı. Harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'de hayat normale dönerken, bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterini açarak sevgi gösterisinde bulundu.
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