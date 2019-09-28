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Akçakale'de helikopter hareketliliği

18 dakika önce

FIRAT'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Akçakale'de helikopter hareketliliği, System.String[]

FIRAT'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale  ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline son vermesi için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye'nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD'li heyet Ankara'ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat'ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı. İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale'ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı. Pistte park halinde bekleyişini sürdüren helikopterlerin gün içerisinde yapılabilecek yeni hava devriyesine katılabileceği belirtildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
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