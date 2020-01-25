Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika

Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı

6 saat önce

Akçakale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı.

Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı, System.String[]

Akçakale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maddi durumu iyi olmayan ve zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelere Akçakale Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü destekleri devam ediyor. Belediye başvuran ihtiyaç sahibi ailenin evi görevlilerce kontrol edildikten sonra onarım çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman için yanında olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yalçınkaya, "Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son bir ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar." dedi.

Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak
Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada! Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]