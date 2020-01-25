Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika

Akçakale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maddi durumu iyi olmayan ve zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelere Akçakale Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü destekleri devam ediyor. Belediye başvuran ihtiyaç sahibi ailenin evi görevlilerce kontrol edildikten sonra onarım çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman için yanında olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yalçınkaya, "Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son bir ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar." dedi.