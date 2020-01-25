Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı - Son Dakika

Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin ev bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin ev bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.


Maddi durumu iyi olmayan ve zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelere Akçakale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılıp, sıkıntıları gideriliyor.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son 1 ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Şanlıurfa, Akçakale, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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