Akçakale'de ihtiyaç sahibi bin kişiye günlük sıcak yemek ikramı - Son Dakika

Akçakale Belediyesi tarafından ramazanda her gün ihtiyaç sahibi bin kişinin evine sıcak yemek götürüyor.

Akçakale Belediyesi ekipleri hazırladıkları yemekleri iftar saatinden önce ilçede yaşayan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, günlük bin kişilik yemek yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize, Suudi Arabistan Devleti ve Zem Zem Derneğinin gayretiyle günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız oluyor. İnşallah devamı da gelecek ve akabinde daha fazla yardımlarımız da olacak. Bütün gayretimiz, bu Ramazan ayı boyunca burada çoluk çocuk, vatanlarından edinmiş kardeşlerimizin sofralarına bir ekmek, bir çorba koyabilmek. Bu sıkıntıyı hep birlikte bütün Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.