Akçakale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı - Son Dakika

Tüm Sivil Havacılar Derneği ile NUN Okulları tarafından temin edilen mont ve botlar, Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Tüm Sivil Havacılar Derneği ve NUN Okulları tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, Akçakale Belediyesine gönderildi.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda bot ve montlar, 400 öğrenciye dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, programda yaptığı konuşmada, yardımda bulunan derneğe ve NUN Okullarına teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yalçınkaya, "Derneğimiz başta olmak üzere NUN Okullarına ve gayretlerinden dolayı hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onların gayreti çok büyük. İlçede 200 kişilik dershane açtık, Kaymakamlığımız bu çocuklarımızın kitaplarını karşıladı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ki inşallah gelecek sene inşallah tıbba, mühendislik fakültelerine, çok iyi yerlere yerleşmiş çocukları göreceğiz. Bu yardımların devamı da gelecek. Kaynak ve imkanlardan dolayı korkum yok. Çocuklardan sadece başaralı olacakları yönünde söz istiyorum. Bizler de size bu imkanları sağlayacağız inşallah." diye konuştu.