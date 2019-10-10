Son Dakika Haberleri: Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti
Son Dakika Güncel Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti

Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti

1 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden ateşlediği tahmin edilen 2 havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde farklı sokaklardaki evlere isabet etti.

">

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden ateşlediği tahmin edilen 2 havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde farklı sokaklardaki evlere isabet etti

Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti

Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dış basın, Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?
ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]