Akçakale'de İki Eve Havan Mermisi İsabet Etti
1 saat önce
Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden ateşlediği tahmin edilen 2 havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde farklı sokaklardaki evlere isabet etti.
Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden ateşlediği tahmin edilen 2 havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde farklı sokaklardaki evlere isabet etti
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:05
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