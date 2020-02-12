Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu - Son Dakika

Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu

6 saat önce

Akçakale Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz fitnes kursu ilgi görüyor.

Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu, System.String[]

Akçakale Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz fitnes kursu ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında ücretsiz fitnes kursu başlatıldı.

Belediyenin Kültür Merkezi Spor Salonu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Toktan'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kursa Akçakaleli kadınlar ilgi gösteriyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri akşam gerçekleştirilen kursa kayıtlı 55 kadına pilates, zumba ve step dersleri veriliyor.

Eğitmen Toktan'ın gösterdiği hareketleri yapan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Akçakale Belediyesi ve Başkan Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Eğitmen Fatma Toktan, kurs kayıtlarının devam ettiğini belirterek, ilçede yaşayan tüm kadınları davet etti.

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi
Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]