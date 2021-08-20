Akçakale'de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin muhtelif mahalle ve sokaklarında deforme olankilitli parke taşları onarılıyor. Kaldırımlarda da düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor
Ekipler tarafından ayda 4 bin metrekare kilitli parke taşının bakım ve onarımı yapılıyor.
Başkan Yalçınkaya da vatandaşların üst yapıyı daha rahat kullanabilir için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.
Kaynak: Bültenler
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