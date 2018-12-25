Akçakale'de Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Şanlıurfa
yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 35 FM 120 plakalı otomobil önünde giden ve yine sürücüsü bilinmeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerdekilerden İ.T. yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 11 kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: DHA
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