Akçakale'de Kızılay Haftası etkinlikleri sona erdi - Son Dakika

Programa, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Akçakale Şube Başkanı Sait Akay, programda yaptığı konuşmada, etkinliklerde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

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