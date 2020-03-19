Akçakale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Akçakale Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile oluşturulan 30 kişilik ekip tarafından, tüm kamu kurum binaları, belediye tesisleri, bankalar, pazar yerleri, okullar, camiler, taziye evleri, yurtlar, halk otobüsleri ile kamuya açık tüm alanlardaki dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, ilçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.