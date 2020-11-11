Akçakale'de kum ocağı hizmete açılıyor - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede 3 kum ocağının izninin çıktığını ve birinin bu kış hizmete sunulacağını belirtti.

Çalışmaları inceleyen Yalçınkaya, tasarruf için büyük bir adım atarak yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirtti.

İlçede yeni 3 kum ocağı için gerekli izinlerin alındığını aktaran Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 3 kum ocağının izni tamamlandı. Bu kış bir tane kum ocağını devreye alacağız. İnşallah bahardan itibaren bütün bu köylerin hem içini hem köy aralarını mükemmel bir şekle çevireceğiz. Buradaki hayatın sıkıntılarını ortadan gidereceğiz. Bütün köylerin ve Akçakale'nin suyu Urfa'dan getirilecek. Müteahhittin dediğine göre konan süre 3 yıl ama diyor ki inşallah Akçakale'ye 1,5 yılda bu suyu ulaştıracağım. Suyu, yolu, elektriği ve alt yapısı ile mükemmel köyler olacak. Gelecek sene bu yıldan çok daha iyi olacak."

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaban ise çalışmalarından dolayı Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.