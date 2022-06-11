Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı - Son Dakika
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Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı

11.06.2022 12:07
Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 3 fırına cezai işlem uyguladı.

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 3 fırına cezai işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerinin işyerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda ilçedeki 14 fırında yapılan denetimlerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yapıldı.

Kurallara uymadığı tespit edilen 3 fırın işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların sağlığını korumak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Önceliğimiz sağlık. Vatandaşımızın sağlığı, huzur için sahadayız. Kurallara uymayanlara karşı da asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı - Son Dakika
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