Bu kapsamda ilçedeki 14 fırında yapılan denetimlerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerinin işyerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı - Son Dakika

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