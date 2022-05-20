AKÇAKALE'DE ÖĞRENCİLERE KAZI DERSİ - Son Dakika
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AKÇAKALE'DE ÖĞRENCİLERE KAZI DERSİ

20.05.2022 13:29
AKÇAKALE'DE ÖĞRENCİLERE KAZI DERSİ

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denize hakim noktada bulunan ve 13. yüzyılın son döneminde İmparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denize hakim noktada bulunan ve 13. yüzyılın son döneminde İmparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Müzeler Haftası dolayısı ile kalede arkeologlar eşliğinde öğrenciler temsili kazı yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen kalelerinden biri olan Akçakale de kazı çalışmaları devam ediyor. Dikdörtgen şeklinde olan ve 20. yüzyılın başına kadar askeri üs fonksiyonunu sürdüren kalenin duvarlarının bir bölümünün yıkılmasına rağmen yapı özelliğini koruyor. Müzeler Haftası dolayısı ile ilçede eğitim veren okulların davet edildiği kalede öğrenciler eşliğinde temsili kazı çalışması yapıldı. Arkeologlar eşliğinde yapılan kazı çalışması ile kazılarda bulunan buluntuların çıkarılması, temizlenmesi ve kaydedilmesi öğrencilere gösterildi. Kalenin tarihini yeni nesillere aktarmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 'Müzeler Haftası dolayısı ile de okullarımızdan buraya gelen öğrencilerimizle beraber temsili kazılar gerçekleştiriyoruz. Kazıların ne şekilde yapılacağını ve bulguların nasıl çıkartılacağını nasıl temizleneceğini ve ne şekilde kayıt altına alınacağını arkeolog arkadaşlarımız öğrencilerimize göstermiş oluyor. Bu alanı da öğrencilerimize, yeni nesillere anlatma fırsatı buluyoruz. Onlarda geçmişine sahip çıksınlar istiyoruz' ifadelerine yer verdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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