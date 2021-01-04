Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği - Son Dakika

Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği

04.01.2021 11:42
Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği, System.String[]

Akçakale Belediyesi tarafından hem Suriye'de hem ilçe kırsalında eğitim gören 400 öğrenciye temizlik seti ve kışlık giyim yardımında bulunuldu.

Akçakale Belediyesi tarafından hem Suriye'de hem ilçe kırsalında eğitim gören 400 öğrenciye temizlik seti ve kışlık giyim yardımında bulunuldu.

Belediye tarafında yapılan yardımlar bu kez sınır ötesine de ulaştı. İlçenin tam karşısında bulunan Suriye'nin Rakka İli Sülük İlçesi'nde ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye askeri yetkililer ve AFAD'ın organizasyonunda Akçakale Belediyesi'nin de desteği ile temizlik seti ve kışlık giyimlerde oluşan yardım paketleri dağıtıldı. Yardım dağıtımına Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ve Meclis Üyesi Abdürrezzak Büyükaslan da katıldı.

Akçakale'nin Kırsal Sevimli Mahallesi'nde de 250 öğrenciye yardım dağıtımı yapıldı. Programa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek katıldı. Başkan Yalçınkaya öğrencilerle ilgilenerek yardımların dağıtılmasını sağladı.

Yalçınkaya "Öğrencilerimizin pandemi sürecinde okullardan, uzak kaldıkları eğitimlerden dolayı morallerini düzeltmek için buradayız. Akçakale iki ilçe oldu. Karşıda Telabyad, burada da Akçakale. İki ilçe de bizim. Bu ilçelerle ilgili de yardımlarımız devam ediyor. Suriyeli çocuklara temizlik seti ve giyecek noktasında yardımların dağıtımı yapıldı. Şimdi de kendi köylerimizdeyiz. Hem oradakiler hem buradakiler bizim çocuklarımız. Biz zaman zaman öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bizim amacımız çocukların iyi ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri ve istedikleri meslekler için eğitim görmeleri. Bu nedenle çocukları sürekle motive edip eğitimle alakalarını kesmemeleri noktasında destek vermeye devam edeceğiz. Yardımların çocuklara hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum. Bundan sonra yardımlarda ne temin edersek çocuk kardeşlerimize ulaştıracağız. Kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüze kampanyaya destek verdiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği
Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği

Hisarcık, Akçakale, Suriye, Rakka, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akçakale' de öğrencilere temizlik seti desteği - Son Dakika


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