Son Dakika Haberleri: Akçakale'de okullar tatil edildi (2)
Son Dakika Güncel Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

1 saat önce

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün...

Akçakale'de okullar tatil edildi (2), System.String[]

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Birecik ilçesinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.


Akçakale, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:59 Kaynak: DHA
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