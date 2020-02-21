Akçakale'de şehitler için mevlid okutuldu - Son Dakika
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Akçakale'de şehitler için mevlid okutuldu

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakale Temsilciliği, vatan toprağı için şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttu.

Akçakale'de şehitler için mevlid okutuldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakale Temsilciliği, vatan toprağı için şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttu.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki yeni camide, Akçakale Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakale Temsilciliği tarafından Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid'te şehitler için dualar okundu. Mevlid sonrası gazetecilere konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale Şube Başkanı Mustafa Çelikçi, katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve ilçe müftülüğüne teşekkür ederek, "Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale Temsilciliği olarak tüm vatan şehitlerimizin ruhları için Mevlid i Şerifi okuttuk, dualarımızı yaptık. Organizasyonda desteklerini bizden esirgemeyen Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Akçakale İlçe Müftülüğüne teşekkür ediyorum" dedi. Mevlitten sonra Akçakale Belediyesi tarafından cemaate helva tatlısı ikram edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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