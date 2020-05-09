Akçakale'de şiddetli rüzgar etkili oldu...Ağaçlar ikiye ayrıldı, tenteler yırtıldı - Son Dakika

Akçakale'de şiddetli rüzgar etkili oldu...Ağaçlar ikiye ayrıldı, tenteler yırtıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de saat 14.00 sıralarında esmeye başlayan şiddetli rüzgar, ilçe merkezindeki parklarda bulunan ağaçları devirdi.
Sınır ilçesi olan Akçakale'de şiddetli esen rüzgar ağaçlar ikiye ayırırken, bazı iş yerlerinin tentelerini parçaladı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir faciayı önledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği beşinci haftada da insanların evlerinden çıkmadığı görüldü.