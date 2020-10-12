Akçakale'de TOKİ konutlarının temeli atıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak konutların temeli atıldı.

Akçakale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile dar gelirli aileler için yeni yaşam alanı oluşturulması için 316 konutluk projeye başlandı.

Alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin bir rüyası olan projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Proje sayesinde ilçedeki çarpık kentleşmenin de önüne geçileceğini kaydeden Yalçınkaya, " Türkiye'de TOKİ 50 yıldır var. Akçakale'de 50 yıl sonra bugün temel atma töreni vardı. Buradaki yetkili arkadaşla beraber temel atma töreninde bulunduk. Bütün hedefimiz şehrin, imarlı, planlı ve modern bir halde yapılması ve bunun ilk adımı TOKİ inşaatları. TOKİ inşaatlarını önemsiyorum. Hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak hem de mükemmel bir şekilde yaşama imkanı verecek. İnşallah devamı da gelecek, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü etap şeklinde. Bu anlayış ile çalışıyoruz. Önünde bir millet bahçesi var. Onunda bir an önce başlaması için gayret edeceğiz. Genel olarak Akçakale'nin büyük sorunu imar ve çarpık yapılaşma. Çarpık yapılaşmanın önünde duracak olan bu TOKİ yapıları ve TOKİ inşaatlarıdır. Onun için bu inşaatı ve buradaki yapıları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

110 dönüm üzerinde 16 blok, 4 iş yeri ve camiden oluşacak konutların 400 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.