Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Kaza, sabah saatlerinde Akçakale- Ceylanpınar karayolunda 8'inci kilometresinde meydana geldi. Halit Çimen yönetimindeki 63 SK 264 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Takıl'a çarptı. Ağır yaralanan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde Emine Takıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Takıl'ın cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Traktör sürücüsü Halit Çimen'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atıp taşla saldıran kadın kameraya yansıdı

Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 2 milyon 200 bin liralık soygun yaptı