Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken traktörün çarptığı Emel Takıl'a (43), yaşamını yitirdi.

Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken traktörün çarptığı Emel Takıl'a (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akçakale- Ceylanpınar karayolunda 8'inci kilometresinde meydana geldi. Halit Çimen yönetimindeki 63 SK 264 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Takıl'a çarptı. Ağır yaralanan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde Emine Takıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Takıl'ın cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Traktör sürücüsü Halit Çimen'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Ceylanpınar, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:00 Kaynak: DHA
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