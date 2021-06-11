Akçakale'de turnuva öncesi hazırlık başladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek mangala turnuvası için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Akçakale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde mangala turnuvasına ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına ilçede unutulmaya yüz tutmuş tarihi oyun mangala için ödüllü turnuva düzenleniyor. Turnuva için belediye binası önüne kıl çadır kuruldu ve şark köşesi hazırlandı. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da kentin kültürel değerleri ve yaşam biçimine uygun olarak hazırlanan turnuva yerinde incelemelerde bulundu.

Amaçlarının bu tarihi oyunu geleceğe taşımak olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, "15 Temmuz Şehitler ve Gaziler anısına düzenlediğimiz mangala turnuvamızı başlatılıyoruz. Mangala bir zeka oyunu, satrancın bir başka versiyonu. Bu oyun gençler ve bütün kesimlere yayılsın diye, zeka oyununu geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye devam edeceğiz. Turnuva 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Başarılı olan yarışmacı kardeşlerimize hediyelerimiz olacak. Muazzam olan yöresel oyunu bütün dünyaya anlatmak ve tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Turnuvada kayıtlar da sona erdi. Turnuvanın finalistleri 15 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak final maçı ile belirlenecek ve ödüller sahiplerini bulacak. - ŞANLIURFA