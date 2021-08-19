Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile Öncül Mahallesi, Altıntepe Sokak ve Yukarı Arıcan Mahallesi arasındaki grup yolda da asfalt çalışmaları başladı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ile beraber bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: SIKINTILARI ORTADAN KALDIRIYORUZ

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Buradaki vatandaşlarımızın kışın çok büyük sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıyı Allah'ın izni ile ve Büyükşehir Belediye'mizin de gayreti ile ortadan kaldırıyoruz. Çok güzel bir yer oldu. Burası Akçakale'nin yıldız köyü olacak. Bu hizmette emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köy halkına da bu hizmetin hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçınkaya mahalle sakinleri ile de görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.