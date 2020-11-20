Akçakale'de üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yapımı devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yalçınkaya, Akçakale- Şanlıurfa kara yolu Süleyman Şah Konaklama Tesislerinden Bolatlar Mahallesi'ne kadar olan kısımda devam eden üstyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Yalçınkaya, ilçe için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi ile beraber hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Prestij caddesi çalışmalarımız sürüyor. Prestij caddesi bütün şehirlerde şehrin vitrini, şehrin çeyiz sandığı konumunda. Kamp bölgesinden buraya kadar olan bölgenin refüj ve ardından ağaçlandırma, çiçeklendirme ve ışıklandırmasını bitireceğiz. Akçakale'ye dışardan gelen bir kişi, ışıkları, caddeleri, alt ve üst yapısı ile çok mükemmel bir ilçe bulacak. 16 aydır durmaksızın, gece ve gündüz çalışarak bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz."