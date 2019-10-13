Son Dakika Haberleri: Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı
Son Dakika Güncel Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı

Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı

33 dakika önce

Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri

Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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