Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı
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Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri
Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.
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