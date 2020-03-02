Akçakale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Akçakale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Akçakale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı esnafa Türk bayrağı dağıttı.


Yalçınkaya, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Türk Bayrağı dağıttı. İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiklerinin altını çizen Yalçınkaya, Akçakale'nin geçmişten bugüne devletinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Yalçınkaya, "34 şehidimiz, 33 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Akçakale, Barış Pınarı Harekatına da destek verdi. Malıyla, canıyla bedel ödemiştir ve her zaman destekte bulunmuştur. Bugün, esnaf ziyaretimizi yaptık. Esnafımız gayet kararlı ve bayrağının, devletinin milletinin yanında ve kararlı olmaya devam edecek. Bu şer odakları, tüm terör örgütleri temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Bahar Kalkanı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:54 Kaynak: İHA
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